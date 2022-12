Enrico Nigiotti sarà papà: «Finalmente la parola “per sempre” avrà un significato»

L’annuncio social del cantante ha emozionato i fan

Enrico Nigiotti diventerà papà di due gemellini. Il cantautore lo ha annunciato tramite un tenero post sul proprio profilo Instagram al quale hanno risposto tantissimi vip e colleghi che si sono congratulati con il ragazzo.

Enrico Nigiotti per annunciare che presto diventerà papà, ha scelto delle parole molto tenere: «Non so cosa aspettarmi, non so come sarà e non so come sarò. So solo che la parola “per sempre” avrà finalmente un significato».

Il cantante ha poi postato una foto del pancione della sua fidanzata, due ecografie in cui si vedono i bambini e due tutine molto divertenti: una sembra un tubetto di ketchup, l’altra è invece maionese.

Enrico Nigiotti è conosciuto per la trasmissione di Maria De Filippi, Amici, dove divenne celebre anche per la storia d’amore con la ballerina Elena D’Amario.

Il programma però, fa parte di un passato ormai lontano e ora il cantante è pronto a tornare sulla scena musicale con musica nuova.