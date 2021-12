Romanticissima Zendaya: «Tom Holland è il mio Spider-Man»

Un bambino punta il dito alla macchina fotografica, nel costumino da Uomo Ragno: con quest’immagine Zendaya celebra su Instagram colui che definisce «il mio Spider-Man». E, subito prima, condivide una foto di Tom Holland in un’imbracatura sul set dell’ultimo film, Spider-Man: no way home, che in un solo giorno al botteghino italiano ha sfiorato la cifra-record (per i tempi di pandemia) di 3 milioni di euro. I due fanno coppia fissa sul set e nella vita, ma in maniera discreta (le prime indiscrezioni risalgono al 2017, ma la paparazzata definitiva con bacio mozzafiato è arrivata solo di recente grazie a Page Six). Ora, però, sono usciti allo scoperto e condividono teneri messaggi, proprio come quelli dell’attrice. «Sono davvero orgogliosa di te – scrive – alcune cose non cambiano mai e sono cose splendide». Accanto al messaggio un semplicissimo cuore con cui tagga il fidanzato e collega.



Appena tre settimane fa Holland ha postato un’immagine mozzafiato in total look rosso di Zendaya, definita «la persona più incredibile che conosca» in occasione del riconoscimento come Fashion Icon al Council of Fashion Designers of America. I fan, ovviamente, li adorano, anche se poi alternano commenti entusiasti a domande buffe, che spesso riguardano la differenza di altezza tra i due.



Sarà per questo che il 25enne in occasione dell’ultima première del film ha indossato un bel paio di scarpe col tacco, mentre la dolce metà ha stregato il tappeto rosso con un abito-ragnatela Valentino (quando è arrivata lui è rimasto a bocca aperta, interrompendo un’intervista che stava rilasciando sul red carpet). Comunque l’attore aveva confessato che tutte le attrici provinate per il ruolo di MJ svettavano comunque in altezza rispetto a lui. Zendaya, giustamente, non ci fa caso: «Mia mamma – ha detto – è più alta di papà. Per la verità è più alta di tutti gli altri».

I due coetanei sono tra gli artisti under 30 più quotati di Hollywood: lei ha conquistato la Mostra del cinema di Venezia con il kolossal Dune mentre lui ha in cantiere il franchise di Uncharted, ma ha candidamente rilevato che è lei ad avergli insegnato come affrontare la fama improvvisa, oltre a essere incredibilmente affascinante. Secondo le pochissime dichiarazioni rilasciate a riguardo, l’alchimia tra i due è iniziata con la complicità tipica dell’amicizia per poi evolvere e diventare altro.



Giovani, attraenti e talentuosi: da soli fanno scintille, in coppia sembrano inarrestabili e hanno già un nickname, Tomdaya. Altro che Brangelina: la signora Jolie, ha quasi 12 milioni di follower di Instagram, mentre Zendaya 113 e il suo ragazzo almeno la metà. La forza mediatica di questi due è decisamente incredibile: la buffa autoironia di Holland si sposa bene con l’allure di Zendaya. Si compensano, si sostengono a vicenda e condividono l’idea di proteggere a tutti i costi la loro privacy. Finora questa strategia ha funzionato, ma la vera prova arriva adesso, grazie ad uno dei capitoli cinematografici più spettacolari di sempre nel Marvel Cinematic Universe. Una sola situazione, invece, è off limits per questi due, le scene di sesso sul set della saga. Troppo imbarazzanti e vicine alla realtà? Probabilmente, ma Holland risponde semplicemente che sarebbero inappropriate per un target di pubblico di adolescenti.

Le doti che lei ama in lui? A parte la gentilezza con cui si approccia ai fan, gli piace che sia «divertente e carismatico, capace di mettere tutti a proprio agio con una sana risata». Non è poco, soprattutto nella giungla di Hollywood che si basa sull’ambizione e sulla competizione.



VanityFair.it