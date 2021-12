Leonor, Sofia, Felipe e Letizia di Spagna, ecco la cartolina di Natale della famiglia reale

Puntuali, come ogni anno, stanno arrivando una dopo l‘altra le cartoline di Natale dei reali. Dopo quelle di Kate Middleton e William d’Inghilterra, di Carlo e Camilla, della royal family d’Olanda e di quella di Giordania, è la volta della famiglia reale spagnola, che quest’anno ha regalato ai sudditi un nuovo ritratto inedito, pubblicato il 16 dicembre sul sito ufficiale della Zarzuela.



La foto ritrae le principesse Leonor 16 anni e Sofia, 14, sedute, mentre i genitori sono in piedi alle loro spalle: quattro bellissimi sorrisi, immortalati nel giardino di casa.



Dietro la foto, le firme di tutti. Negli scorsi anni erano state le ragazze le protagoniste indiscusse delle cartoline natalizie, fotografate da sole, senza i genitori, mentre per il 2021 si è tornati a un’immagine all’insegna della tradizione, probabilmente anche per dimostrare più vicinanza agli spagnoli dopo un anno non facile.



Non è stato reso noto, al momento, l’autore dello scatto, né la data, anche se la foto potrebbe essere stata scattata da pochi giorni, dato che la primogenita dei sovrani è rientrata in Spagna dai suoi studi in Galles lo scorso 10 dicembre.



Leonor, dallo scorso agosto, studia all’UWC Atlantic College, lo stesso di Alexia dOlanda, anche lei da poco rientrata in famiglia, e da altri royal prima di loro, come Elisabetta del Belgio. Leonor tornerà in Galles il prossimo 5 gennaio: gli studi, per ora, possono attendere, è tempo di stare con la sorella e i genitori.

Nessuna indiscrezione, finora, su come trascorrerà il Natale alla Zarzuela, certo è che non ci saranno tutti. Insieme alla cartolina di Natale di Felipe e Letizia è stata diffusa anche quella del re emerito Juan Carlos e della regina Sofia. I due hanno scelto una classica immagine della Natività, com’è nel loro stile da sempre. Gli ex sovrani non vivono più insieme da tempo, ma almeno per le feste hanno salvato le apparenze.



Tutti sanno, però, che Juan Carlos, è ancora ad Abu Dhabi, mentre la moglie a Madrid. Difficile che si ritrovino per Natale, i due fanno vite separate. A portare avanti le tradizioni, ormai, pensa Felipe, con Leonor, erede al trono, e l’infanta Sofia sempre più sorvegliate speciali.



VanityFair.it