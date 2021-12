La sorella di Benedict Cumberbatch è morta di cancro a 62 anni

Benedict Cumberbatch si è aperto sull’immensa esperienza di dolore dopo che la sorella Tracy Peacock, 62 anni, ha perso la sua battaglia contro il cancro durata 7 anni. A riportarlo è il tabloid britannico Daily Mail, raccontando per la prima volta della malattia di Tracy Peacock, rimasta segreta per tutto questo tempo.

La star di Sherlock, 45 anni, ricorda sua sorella come ​«un’artista brillante e raffinata, capace di reinventarsi, tanto che negli ultimi tempi faceva degli incredibili lavori di restauro artistico. Era molto dotata».



Tracy era la figlia della madre di Benedict Cumberbatch, Wanda Ventham, avuta dal suo primo matrimonio con James Tabernacle (poi si è sposata con Timothy Carlton Congdon Cumberbatch, attore noto con il nome d’arte Timothy Carlton). Tracy e Benedict sono cresciuti insieme e Tracy si è spesso presa cura del fratello minore, mentre la madre Wanda, anche lei attrice professionista, era impegnata sui vari set.

«Come diceva il terribile Donald Rumsfeld, “le cose succedono”», ha aggiunto l’attore, citando il politico e diplomatico statunitense, segretario della Difesa sotto l’amministrazione del presidente Gerald Ford e George W. Bush. Benedict Cumberbatch, protagonista del prossimo capitolo di Spider Man No Way Home, ha commentato: «Tracy non c’entrava niente con questo mondo. Era diversa».



