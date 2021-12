Il tubino nero di Federica Panicucci per l’incontro con il Papa è la certezza della moda Inverno 2021 e sempre

La tradizione del Natale italiano sul piccolo schermo non cambia, e anche quest’anno, il 24 dicembre, su Canale 5 potremo assistere al Concerto di Natale in Vaticano. Ospite d’eccezione, che guiderà l’intero show dal palco dell’Auditorium Conciliazione sarà ancora una volta Federica Panicucci. Per l’occasione speciale lei e il suo compagno Marco Bacini hanno avuto l’opportunità di incontrate Papa Francesco in un’udienza privata. La coppia vestita di nero ha dimostrato classe ed assoluta eleganza e la conduttrice con un tubino lungo ha conquistato ogni tendenza moda dell’Inverno 2021. Quella del 24 prospetta essere una serata davvero speciale che accoglierà progetti di solidarietà, come Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco, e tantissime voci italiane e internazionali come Rita Pavone e Francesca Michielin.



“Incontrare il Santo Padre è sempre una grande emozione” ha scritto Federica Panicucci, mostrando un entusiasmo vivo e commosso. Un momento unico e speciale incorniciato dall’eleganza eterea di un abito nero. Il tubino, ancora una volta si conferma il capo giusto (letteralmente) in ogni occasione. Non capiterà a tutte noi di poter incontrare il Papa e stringergli la mano ma questo abito racchiude in sé tutte quelle occasioni uniche nella vita e, al tempo stesso, la vita di tutti i giorni. Nasce così un’icona, nel vederla indossata in ufficio, per strada, in chiesa, in discoteca, col sole e sotto la pioggia. Un abito da indossare ancora e ancora, di cui la moda, non avrà mai abbastanza. Lungo fin sotto le ginocchia, a maniche lunghe e dalla gonna dritta e avvitata, il tubino nero di Federica Panicucci ci mostra il dettaglio di stile delle Feste 2021. Una zip dorata che corre su tutta la lunghezza della schiena fino all’orlo della gonna. Sensuale ma sempre chic e raffinata la conduttrice tv ha fatto centro. Una coda alta di morbide onde le incornicia il viso, lasciando spazio all’abito e comunicando un’eleganza pacata che non vuole ostentare. A completare il tutto un paio di pump nere dal tacco alto e Federica Panicucci mentre stringe la mano del Papa sembra una first lady di tutto punto.



