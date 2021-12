I figli di Matthew McConaughey sono meravigliosi e questa foto di famiglia lo certifica ufficialmente

Ma quanto è bella la famiglia McConaughey? Basta dare un’occhiata al profilo Instagram di Matthew o di Camila Alves per averne la conferma definitiva. L’ultima foto pubblicata dall’attore e da sua moglie è un concentrato di tenerezza e i tre figli di Matthew McConaughey sono uno più bello dell’altro. Levi, 13 anni Vida, 11 anni e Livingston, 8 anni hanno accompagnato il padre alla premiere di Sing 2 è stato un vero e proprio “affare di famiglia”, come l’ha definito lui stesso nella caption.



Alves ha condiviso uno scatto su Instagram del marito in posa con i loro figli maschi sul red carpet, definendo il trio “le 3 presenze maschili più importanti della mia vita” e aggiungendo “Che benedizione vedere i ragazzi così grandi!!”. In effetti a vederli sembra incredibile che sia passato tanto tempo dal 2007 quando in un locale di Los Angeles, l’attore è rimasto incantato dalla bellezza di una donna seduta al bancone. “Quella notte ho parlato per almeno 25 minuti il miglior spagnolo che avessi mai parlato nella mia vita”, ha raccontato in un’intervista, “Lei parlava in portoghese. E io non credo di aver mai capito così tanto il portoghese come in quell’occasione. Ero davvero concentrato e ha funzionato”. Sì, ha davvero funzionato e continua a funzionare perché con i loro tre bimbi sembrano davvero felici.



Elle.com