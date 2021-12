Fernet-Branca On Air a dicembre con una campagna integrata

Dallo spot Tv “Inimitabile. Come te”, all’edizione speciale delle Latte di Natale”, alla campagna digitale, che esplode i valori di marca

Fernet-Branca torna nuovamente in comunicazione per il mese di dicembre, con la campagna “Inimitabile. Come te”. Una comunicazionedal tonoidentitario, costruita sui valori distintivi di un brand con 176 anni di storia, oggi conosciuto ed esportato in tutto il mondo.

Uno spot tv, una campagna digital e le latte di Natale 2021 che celebrano l’unicità del carattere di Fernet-Branca.



LO SPOT TV

Lospot, ON AIR sulle principali reti televisive generaliste, racconta la storia di un Brand autentico, fedele a sé stesso, forte della sua identità ma proiettato al futuro.

Come Fernet-Branca, ciascuno di noi è unico e, a partire dalla propria storia, ha lo sguardo proiettato in avanti. Un messaggio che parla ad ognuno di noi: “Inimitabile. Come te”.

La narrazione dello spot passa dalle radici, rappresentate dal fondatore, Bernardino Branca, ai segreti della formula, oggi custodita dal Presidente Niccolò Branca, quinta generazione della Famiglia, che compare in un cameo nello spot tra le botti, la libertà rappresentata da una delle inconfondibili icone della marca, l’aquila, la passione che caratterizza i 176 anni di storia di un brand iconico e il mondo, a sottolineare l’internazionalità di Fernet-Branca e la sua presenza in oltre 160 paesi.



Novare Serbando, innovare restando fedeli alle proprie radici, è da sempre il motto di Branca – afferma Niccolò Branca, Presidente di Fratelli Branca Distillerie – Questa campagna vuole parlare al cuore di chi già è un estimatore del Fernet-Branca ma anche a chi lo inizia a conoscere oggi. Fernet-Branca si presenta fiero della propria identità, forte di una storia importante – fatta di qualità e passione – ma al passo con i tempi e in continua evoluzione. Come ognuno di noi. Come i nostri consumatori di ogni angolo del mondo.”

Lo spot, realizzato da YAM112003 e con la pianificazione curata da Carat, è la componente centrale della campagna che si declina anche su canali digitali e social, oltre che sul sito web della marca con contenuti dedicati.



LA CAMPAGNA DIGITAL E LE LATTE DI NATALE 2021



Protagoniste indiscusse del Natale, le tanto attese Latte da collezionare. Quattro parole cardine del Manifesto di marca vengono riprodotte artisticamente sul pack in quattro diverse versioni illustrate e,attraverso quattro vivaci e dinamici video digital, animano la rete digitale con un tocco di vivacità e originalità: