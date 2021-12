Damiano dei Maneskin su Instagram lancia un messaggio (ironico e pungente) ai paparazzi

Non deve essere semplice vivere la propria quotidianità sotto i flash e con gli obiettivi sempre puntati su di te. D’altronde da quando hanno vinto Sanremo 2021, i Maneskin non hanno mai passato un minuto d’assenza di notorietà dato che il loro successo canzone dopo canzone è cresciuto sempre di più. Trasformisti, attivisti, performer, icone di stile e della fluidità di genere, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas stanno riscrivendo le regole delle band pop rock nel 2021. E non solo. La fama e la popolarità non sono facili da gestire ma i Maneskin con semplicità e leggerezza riescono in tutto, volgendo a proprio favore anche le (spesso fastidiose) foto dei paparazzi. E in questo troviamo altre due buone ragioni per ammirare (ancora di più) Damiano dei Maneskin. La sua spontaneità davanti alla telecamere e il suo menefreghismo davanti ai paparazzi.



“Paparazzi are the new content creator”, scrive Damiano David nello scatto in cui con aria un po’ insolente (e assolutamente sensuale) guarda l’obbiettivo. Non è la prima volta che i Maneskin apprezzano gli scatti rubati, nella loro pagina Instagram non molto tempo fa hanno pubblicato una serie di foto che li ritrae mentre fanno la spesa, fumano una sigaretta fuori da un bar, o fanno vintage shopping. Una cosa che accomuna tutti questi scatti? La coolness (e i pantaloni a zampa). La band romana non è pero la prima a condividere gli scatti dei paparazzisu Instagram, basti pensare ad Aurora Ramazzotti che non molto tempo fa ha parlato del suo rapporto con questi professionisti che sin da piccola, spesso, l’hanno fatta sentire a disagio.



E così con ironia e sexyness, Damiano David racconta anche questo aspetto della propria vita, ritratto in uno scatto mentre fuma una sigaretta in abiti casual. T-shirt dei Kiss, il suo iconico smalto nero, cappellino con la scritta New York e pantaloni della tuta arrotolati in vita. “Amo la prossima volta digli di darti una mano con la spazzatura”, commenta ironica la fidanzata Giorgia Soleri facendo riferimento al suo look disinteressato. Una cosa è certa l’auto ironia salverà il mondo, o se non lo farà, almeno, ci salverà dai paparazzi.



