YouTube nominerà un rappresentante locale in Turchia

Seguendo la nuova legge turca sui social media, la piattaforma YouTube ha annunciato che istituirà un’ente legale in Turchia che fungerà da rappresentante locale, fornendo un interlocutore al governo. La decisione, in linea con la recente legge su internet, non modifica il modo in cui verranno gestiti i dati degli utenti, ha riferito la società statunitense in una nota. La nuova legge è entrata in vigore il 1 ottobre, obbligando le piattaforme online che hanno più di un milione di accessi al giorno ad assumere dei rappresentanti locali.