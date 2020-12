Amici, Lorella Cuccarini: «Un po’ mamma e un po’ maestra.. gli studenti come figli»

Lorella Cuccarini è una nuova docente della scuola di “Amici”. Con “Amici”, grazie alla conduttrice Maria De Filippi, Lorella Cuccarini ha realizzato un sogno: “La sua chiamata di Maria è stata inattesa e meravigliosa e non ci ha messo molto a convincermi. Ci metto la mia esperienza personale e quella di madre”. Lorella Cuccarini, nuova prof di ballo, si trova di fronte i suoi giovani studenti: “Ci metto la mia esperienza personale – ha spiegato in un’intervista a “Chi” – e quella di madre. Quando mi torvo di fronte a questi ragazzi così giovani, con le loro fragilità, li guardo come dei figli. Allora non solo li redarguisco, ma cerco di motivarli. E anche di coccolarli”. Il suo approccio da giovane era differente: “Hanno un approccio diverso. Noi avevamo una grande fame e meno paura di sbagliare: oggi i giovani per non sbagliare non rischiano, ma il rischio fa parte della vita, dei nostri percorsi”. A volerla in trasmissione Maria De Filippi: “La chiamata di Maria è stata inattesa e meravigliosa e non ci ha messo molto a convincermi: ha un modo di raccontare che affascina. Questo programma, come tutti i suoi programmi del resto, è come un figlio per lei. E quando ne parla è perché ci ha pensato, ci ha meditato, perché sa come sarà. E per me la prospettiva di arrivare in una trasmissione così, dopo 35 anni di carriera, in un momento particolare… l’idea di restituire la grande fortuna che ho avuto… Ma questo è l’allineamento dei pianeti”.

Ilmattino.it