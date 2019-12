John Travolta e Olivia Newton John insieme per la prima reunion del cast di ‘Greese’: rimettono i costumi di scena 41 anni dopo aver girato il film

I due divi ancora una volta nei panni di Danny e Sandy.

Al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach per il raduno Meet ’n Grease

John Travolta e Olivia Newton John si ritrovano fianco a fianco per la prima reunion del cast di “Greese”.

I due divi indossano i costumi di scena del celebre film del 1978 e vestono 41 anni dopo averlo girato nuovamente i panni di Danny Zuko, leader degli studenti della Rydell High School, e Sandy Olsson, ingenua australiana che lo fa capitolare.

Sono felici di esserci e provano sensazioni uniche. John Travolta porta il suo completo nero con la favolosa e indimenticabile giacca di pelle.

Olivia Newton John ha la sua camicetta bianca, il giacchetto giallo abbinato alla gonna dello stesso colore. Al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in occasione del raduno Meet ’n Grease, i due divi sono fotografatissimi.

“Siamo tremendamente emozionati”, scrive l’attrice 71enne sul suo profilo Instagram. E aggiunge: “Non indossavamo questi abiti da quando abbiamo girato il film”.

“E’ ancora Grease ragazzi”, sottolinea Travolta, pubblicando pure lui una foto sulla celebre auto rossa. Il 65enne con il look da ‘bad boy’ fa ancora sognare.

La pellicola è stata un vero punto di svolta per entrambi. Da quel momento in poi le loro carriere sono decollate. “Grease” ha avuto un successo enorme a livello mondiale: in sala, ha incassato quasi 400 milioni di dollari a fronte di un budget totale pari a 6 milioni di euro.

