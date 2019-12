Dal passato di Meghan Markle spuntano nuovi segreti

Tra cimeli allʼasta e foto del ballo scolastico con il suo fidanzatino, non cʼè pace per la Duchessa di Sussex

Proprio non riesce a liberarsi del suo passato, Meghan Markle, come se il presente non fosse abbastanza ingombrante. Dalla sua vita pre-Harry continuano ad affiorare immagini e ricordi, come la foto del ballo di fine anno in cui, 16enne, posava emozionata accanto al suo fidanzatino. O come la valigetta che usava durante lo show della Nbc Deal or no Deal, ora finita all’asta.

Dal maggio 2018 è la Duchessa di Sussex, ma prima di entrare a far parte della Royal Family, la Markle era una ragazza qualunque che cercava di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Tutti si ricordano di lei nella serie Suits ma prima ancora, dal 2006 al 2007, era una delle tante ragazze con la valigetta protagoniste del programma della tv americana. Di quel periodo, lei ricorda soprattutto i tacchi alti: “Speravo che selezionassero la mia valigia così potevo andarmi finalmente a sedere”, ha raccontato. La ventiquattrore usata come oggetto di scena è all’asta dal 16 al 19 dicembre, valutata a una cifra che va dai 4mila ai 6mila dollari.

Nel 1997, invece, Meghan aveva 16 anni ed era ancora al liceo. Il suo fidanzatino di allora si chiamava Luis Segura e insieme hanno partecipato al ballo di Natale della scuola. Lei era scintillante in un abito scollato di lamè e abbracciava stretto il suo ragazzo, in posa un po’ imbarazzato. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, e ora la figlia di Doria Ragland è una delle donne più ammirate (e criticate) del mondo. In perenne fuga da quella notorietà che ha tanto faticato a raggiungere.



