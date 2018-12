Zelig Tv: un Natale di risate, canzoni e giochi con “The Unconventional Christmas Show Live in Zelig”

Federico Basso e Davide Paniate conducono uno speciale show di oltre 2 ore con tanti ospiti – Raul Cremona, Alessandro Betti, Ippolita Baldini, Silvio Cavallo e Gianni Cinelli – e la migliore musica di Natale suonata da Stefano Signoroni e la sua band “the MC”

Mercoledì 19 dicembre alle 21.30 Zelig Tv (da poco passata alcanale 63 del DTT) porta la magia del Natale sul piccolo schermo con “The Unconventional Christmas Show Live in Zelig”, ispirato ai grandi format natalizi americani ma mantenendo lo stile ironico e dissacrante tipico del canale. Un varietà “non convenzionale” e sorprendente con tante risate e la migliore musica natalizia in oltre 2 ore di spettacolo, condotto dall’inossidabile coppia formata da Federico Basso e Davide Paniate, accompagnati dal crooner e pianista Stefano Signoroni con la band “the MC”, lo special guest Raul Cremona e i comici Alessandro Betti, nei duplici panni dell’improbabile rapper Sdrumo e del musicista italo-americano Frank Di Maggio, Ippolita Baldini con le sue esilaranti incursioni, “il maestro della musica italiana” Silvio Cavallo e Gianni Cinelli nelle vesti di Ganjaman.Sul palco dello storico Zelig Cabaret di viale Monza, appositamente addobbato per le feste, Federico Basso e Davide Paniate propongono un vero e proprio “Christmas Show” in chiave anticonvenzionale, all’insegna del divertimento e di esilaranti giochi, come lo Speciale Oroscopo 2019, in cui la combinazione degli astri viene riletta in chiave comica. Stefano Signoroni e la band The MC (Flavio Scopaz – basso, Tommaso Ruggeri – batteria, Giacomo Ruggeri – chitarra, Giuliano Lecis – tastiere), durante tutto lo spettacolo, si esibiscono rigorosamente dal vivo nelle tradizionali canzoni natalizie come Santa Claus is coming to town, White Christmas, Last Christmas, Feliz Navidad, Mele kalikimaka, Rockin’ Around the Christmas Tree, ma anche in alcune sorprendenti rivisitazioni come Astro del Ciel suonato in versione reggae sulle note di No Woman No Cry di Bob Marley e con featuring speciali, come Raul Cremona in The Christmas Song.L’imperdibile appuntamento con “The Unconventional Christmas Show Live in Zelig” è per mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 21.30 in prima tv assoluta; lo spettacolo, scritto da Federico Basso, Davide Paniate, Alessandro Betti e Stefano Signoroni, sarà replicato anche il giorno di Natale alle 18.50 e martedì 1 gennaio 2019 alle 21.30.Zelig TV, il canale televisivo del progetto firmato Bananas Media Company in collaborazione con Smemoranda, si è da poco trasferito dal 243 al 63 sul digitale terrestre, con un’offerta ampliata di contenuti dedicati all’intrattenimento, all’informazione e allo sport rivisto in chiave comica.