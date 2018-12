Su Rai1 la serie La compagnia del cigno

Andreatta, ‘racconto di formazione epico’ girato a Milano

“Un racconto di formazione epico”: sono le parole scelte dal direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta per presentare la serie tv ‘La compagnia del cigno’, in onda su Rai 1 in sei serate a partire dal 7 gennaio.La serie, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, “racconta di un gruppo di ragazzi, fra i 15 e i 18 anni, nel transito che – continua Andreatta – li prepara al futuro di fronte a due sfide: mettere alla prova il talento e imparare che si vince insieme”.Girata a Milano, la fiction vede protagonisti sette giovanissimi, tutti veri musicisti, impegnati al Conservatorio e guidati dal maestro Marioni, interpretato da Alessio Boni. Il progetto coinvolge l’orchestra della Rai, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e la Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, insieme a Mika che per la serie ha scritto un pezzo inedito che fa da sigla.

Ansa