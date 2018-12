Martedì 18 dicembre alle 21.25 Rai1 trasmette il quarto e ultimo appuntamento con “L’amica geniale”, interpretata da Gaia Girace, Margherita Mazzucco, Anna Rita Vitolo, Luca Gallone, Imma Villa, Alessio Gallo, Valentina Acca, Antonio Buonanno, Dora Romano, Gennaro De Stefano. Nel primo episodio dal titolo “I fidanzati” Lila si fidanza ufficialmente con Stefano Carracci che, ammaliato dai progetti delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da Lila quando era ancora una bambina. I due decidono di sposarsi ed Elena, per cercare di rimanere al passo dell’amica, si fidanza con Antonio, meccanico del rione, ma per lui non riesce però a provare un vero affetto.

Nell’altro episodio intitolato La promessa, Le scarpe Cerullo non si vendono e Stefano chiede aiuto ai Solara che accettano, ma ad una condizione: Silvio dovrà fare da testimone. Lila s’infuria e il matrimonio rischia di saltare, ma l’intervento di Elena fa rientrare l’emergenza e i promessi sposi arrivano a un patto: Silvio farà da testimone, ma Marcello non dovrà presenziare al matrimonio….