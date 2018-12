Fabrizio Corona: “Con Asia Argento nessun contratto. Ecco le prove”

Ma quale contratto? Con Asia Argento era tutto vero e vi mostro i backstage. Parola di Fabrizio Corona che, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena ha raccontato la breve liaison che lo ha visto legarsi all’attrice e regista dopo che entrambi erano finiti nella bufera: lui per la lite al GF Vip con Ilary Blasi e lei per le accuse di molestie da parte dell’ex baby attore Jimmy Bennet.

“Io sfido chiunque ad essere sana dopo quello che le è successo”, ha detto Corona. “Ci accomuna l’ingiustizia. Però ovviamente io sono un uomo e lei è una donna. Ed è una donna molto fragile con un passato tormentato che l’ha devastata”.

Corona ci tiene a smentire categoricamente le voci secondo le quali la storia sia stata montata a tavolino e per provarlo mostra due filmati girati nel backstage di un servizio fotografico del settimanale Chi. “Ma ti sembra che possa esserci un contratto tra me e l’Argento? – dice – Ma prima di scriverlo i giornalisti lo verifichino… È una roba vergognosa! Lì si parla di cose organizzate, di soldi… Poi è normale che per le cose che abbiamo fatto abbiamo preso dei soldi, ma lì c’è scritto che io le ho dato 100 mila euro per fidanzarci per finta. Abbiamo avuto un rapporto intenso, di passione… Poi però siamo simili dal punto di vista umano e come sensibilità, ma veniamo da due mondi diversi”.

Nelle immagini mandate in onda, Corona e la Argento si baciano appassionatamente e si abbracciano. Foto che “non sono mai uscite perché dopo quel servizio sono successe due o tre cose che hanno fatto finire la storia e non aveva più senso farla uscire”. “Se avessimo fatto un accordo sarebbero uscite le foto, avremmo finto per altre due settimane e poi avremmo annunciato la rottura”, spiega l’ex fotografo dei vip, “Quello è un backstage, non è un film”.

In chiusura Corona svela il modo originale in cui è stato lasciato. “Penso sia una delle cose più belle che sia mai esistita sulla faccia della Terra”, ha scherzato lui. “È una roba che ti fa capire la genialità di una persona. Saranno state le sette, le sei e mezza di sera. Lei mi manda un messaggio e mi dice: ‘Addio’. Mi manda un video e mi dice: ‘Ascolta a un minuto e mezzo’. È una canzone di uno che conosceranno i più grandi studiosi della musica italiana… Io di Ciampi conoscevo il Presidente…”.

A quel punto Massimo Giletti manda in onda il brano “Adius” del grande cantautore livornese. A un minuto e mezzo dice: “Ma vaff…”