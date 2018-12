Che cosa è questa funzione “riguarda la scena” a cui sta lavorando Netflix

Come il Var per il calcio, si attiverà solo in occasione dei momenti salienti di una serie

Usereste il Var per serie tv? È l’ultima idea di Netflix. La piattaforma di streaming sta testando su un ristretto gruppo di abbonati una nuova funzione che consente, con un clic, di “riguardare la scena”. Non è disponibile sempre, ma compare sullo schermo con un pop-up in occasione di momenti salienti. Un portavoce di Netflix ha confermato l’esperimento al Los Angeles Times: “Stiamo provando una funzione che offre agli utenti di Netflix la possibilità di riguardare le scene preferite e i momenti più importanti semplicemente premendo un tasto”. Al momento, ha aggiunto, “stiamo cercando di capire” come possa funzionare e se sarà il caso di “distribuirlo in modo più ampio in futuro”.Sarà decisivo capire la risposta degli utenti. L’offerta di una nuova funzione deve sempre cercare il giusto equilibrio tra opportunità e invasività. Se è vero che rivedere una scena può, a volte, far piacere, dall’altra potrebbe essere fastidioso un pop-up che salta nello schermo e ruba l’occhio dello spettatore. Alcuni degli utenti scelti per il test, infatti, si è già lamentato su alcuni forum online.Netflix è una società in grande salute e (proprio per questo) in continua sperimentazione. Tra le altre cose, ha testato (e non è escluso che stia continuando a farlo) servizi con modalità differenti. Ad esempio riservando ai Paesi emergenti un’offerta gratuita ma con la pubblicità in sostituzione dell’abbonamento. In direzione opposta è andato l’ampliamento dell’offerta su diverse fasce. La scorsa estate la piattaforma ha aggiunto un terzo abbonamento. Oltre a quello “base” e “standard”, è arrivato “premium” (grazie al quale è possibile vedere lo streaming su quattro dispositivi in ultra hd).

Paolo Fiore, Agi