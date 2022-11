Il grande Gioco, Giancarlo Giannini e la malattia di Dino De Gregorio

Il 18 novembre arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la nuova serie Sky Original ambientata nel mondo del calcio. Tra i personaggi anche un procuratore esperto e carismatico interpretato dal grande Giancarlo Giannini. L’attore che lo interpreta ne parla in questo video

Il Grande Gioco, la nuova serie Sky Original. Un titolo Sky Studios e Èliseo entertainment prodotto da Luca Barbareschi e diretto da Fabio Resinaro (Mine, Dolceroma) & Nico Marzano. Il Grande Gioco segna il ritorno di Francesco Montanari (Il cacciatore, I Medici – Nel nome della famiglia) al ruolo di protagonista di una serie Sky a più di dieci anni di distanza dal popolarissimo Romanzo Criminale – La serie. Dopo aver scoperto i personaggi di Corso Manni e di Elena De Gregorio, facciamo la conoscenza con quello di Dino De Gregorio, interpretato da Giancarlo Giannini. Potete vedere il video in cui l'attore ne parla in testa a questo articolo.

IL RE DEL CALCIOMERCATO

Dino De Gregorio è il decano dei procuratori, il migliore nel suo ruolo a livello internazionale, è il padre di Elena De Gregorio e il mentore di Corso Manni, e con entrambi ha un rapporto decisamente complicato. “È il re del calciomercato – dice il regista Nico Marzano – è a capo della ISG che è la miglior società di procuratori sportivi in Italia”. L’headwriter Giacomo Durzi prosegue nella descrizione del personaggio: “Fa parte di quella generazione di procuratori che si sono inventati il mestiere, che l’hanno definito in tutto e per tutto”.

L’UOMO E LA MALATTIA

“È una specie di industriale – spiega Giannini – che compra i giocatori, li scambia, viene fregato”. All’inizio della serie, De Gregorio attraversa un momento di stanca e declino, l’età e la malattia lo convincono a prendersi quella pausa di cui parla da anni e lo portano a decidere se passare la società ai figli o meno. “Questa malattia è particolare, uno può avere dei momenti di demenza e dimenticanza, ma dopo pochi secondi ritorna normale e diventa un perfetto dirigente – prosegue Giannini -. Mi diverte fare questa cosa”. Per scoprire di più, guardate il video in testa a questo articolo e aspettate l’arrivo su Sky di Il Grande Gioco, a partire dal 18 novembre.