L’hair-stylist confessa ai compagni che la bella venezuelana gli piace

Al “Grande Fratello Vip” dolci abbracci e baci tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Dopo Giaele De Donà l’ex compagno di Belen Rodriguez flirta con la new entry. I due hanno passato una notte abbastanza movimentata, si sono nascosti sotto il piumone, e non si sono fatti mancare tenerezze. Al mattino l’hair stylist ha ammesso ai compagni: “Mi piace”.

Dopo la notte molto intima, Edoardo Tavassi inizia a prenderlo in giro: “Quindi dov’eri? Dai confessa, dicci quello che è successo che l’abbiamo capito tutti. Ragazzi c’è Antonino che dice che vorrebbe parlare, ma che non può farlo perché non ha il microfono. Dillo che in realtà sei un ignavo. Antonino ha lasciato il suo microfono dentro Oriana… Nulla ragazzi questo non parla”.

Alla fine però Antonino Spinalbese cede e ammette: “A me piace Oriana”. L’hair-stylist sulla bella venezuelana confessa: “Non mi ha preso solo l’estetica, ha un animo sensibile”. Edorado Tavassi, come sempre senza peli sulla lingua, continua a provocare il suo compagno: “A te piace fare questo gioco di seduzione con le donne sapendo di piacere molto, ma allo stesso tempo, in questo suo percorso hai fatto vedere diversi lati del tuo carattere, più dolci e sensibili oltre a quelli da seduttore”.



Già durante la 17esima puntata era emerso l’interesse di Antonino per Oriana. E con l’arrivo della nuova concorrente sudamericana, Giaele si è infastidita perché Spinalbese l’ha messa nell’angolo: “Antonino mi piace molto, è vero, e lui mi ha detto cose importanti. Per questo non mi aspettavo questo distacco, non mi parla nemmeno”, ha spiegato Giaele. Dal canto suo, Antonino ha replicato: “Io ci tengo ancora a lei, ma i problemi sono iniziati quando mi ha detto di essere infastidita da Antonella e Oriana”. Intanto anche Oriana si è sbilanciata dicendo di essere interessata ad Antonino: “Mi dispiace vederli insieme, ma questi sono problemi loro”. Nuova coppia nella casa?