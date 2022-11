Cesare Cremonini chiude il suo tour al Forum di Assago, con lui sul palco anche Elisa

Il cantautore è protagonista delle ultime due date di quest’anno, in cui è stato protagonista negli stadi e nei palazzetti

Cesare Cremonini chiude la sua lunga cavalcata live che lo ha visto quest’anno protagonista prima negli stadi e poi nei palazzetti.

Mercoledì 16 e giovedì 17 novembre, sarà ancora una volta protagonista al Mediolanum Forum di Assago (Mi), per gli ultimi due concerti del tour. In occasione dell’ultima data di chiusura, Cesare Cremonini sarà accompagnato sul palco da Elisa, ospite d’eccezione con cui duetterà per la prima volta.

Per Cesare Cremonini un 2022 da mettere nell’album dei ricordi più belli. Un tour decollato l’estate scorsa con il concerto di San Siro, proseguito con sette date negli stadi italiani e il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, e tornato a incantare il pubblico con 13 show indoor nelle città di Milano, Roma e Bologna: un successo certificato dagli oltre 450mila biglietti in un anno.

Due ore e venti di spettacolo, per una scaletta di ventisei brani che copre gran parte del repertorio. Dal punto di vista scenico momenti di grande impatto visivo, con laser, luci, coriandoli e fiamme a fare da sfondo ai momenti più elettronici si alternano ad altri più intimi piano e voce. Tra i momenti più suggestivi l’ingresso in scena di quattro delfini volanti che fluttuano sopra al pubblico insieme a due immensi astri celesti (la Luna e il Sole), frutto di una tecnologia tedesca mai usata prima in un live in Italia.