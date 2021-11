Uomini e donne, Matteo Ranieri nuovo tronista: “Spero di far fare brutta figura al programma”

É arrivato a Roma per incontrare l’autrice Raffaella Mennoia ma si è trovato a centro studio con un invito della padrona di casa a sedere sul trono. Inizia così una nuova avventura nel dating show Mediaset per il 29enne ligure

Un nuovo inizio per Matteo Ranieri, l’ex corteggiatore e scelta della tronista Sophie Codegoni, tornato single da oramai parecchi mesi è pronto a raccogliere la sfida lanciata da Maria De Filippi: il 29enne di Recco (Genova) sarà il nuovo tronista. La notizia era nell’aria da tempo ma è stata ufficializzata dalla puntata andata in onda martedì 16 novembre. Un invito a sedere sul trono accolto da un caloroso applauso perchè Matteo, durante il suo percorso a Uomini e donne, era entrato nel cuore di molti con la sua timidezza, i suoi modi gentili, la sua purezza.

“Io l’ho sperato da quando ho visto che sei tornato single…L’ho sempre detto: Ci vorrebbero più Matteo al mondo”, queste le parole di Gianni Sperti di fronte ad un Matteo quasi in difficoltà dopo aver visto un video che lo ritrae nella sua quotidianità, con la sua famiglia, i suoi cani, mescolati a momenti di vissuti all’interno del programma.

Matteo ha paura di far fare brutta figura al programma ma la padrona di casa lo rassicura e lo invita a provare a rimettersi in gioco, mentre la sua ex sta vivendo la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia (e non perde occasione per parlare del suo ex e screditarlo).

