The Big Now/mcgarrybowen si aggiudica la gara Venchi

L’agenzia di dentsu italia si è aggiudicata il pitch con un’idea capace di trasmettere tutta la premiumness del brand e la sua italianità, racchiuse nel nuovo concept “Scatena l’Allegria”

La nuova campagna di Venchi firmata da The Big Now/mcgarrybowen , boundless creative agency di dentsu italia guidata da Alessia Oggiano, non vuole solo essere un invito, ma anche uno stimolo a lasciarsi trasportare dalle sensazioni che il brand è capace di trasmettere attraverso un cioccolato e ingredienti di qualità, da gustare con gli occhi, prima che con il palato. Un film illustrato che ci parla di Italia in ogni dettaglio: dall’architettura delle ambientazioni, ai momenti di convivialità, che i prodotti Venchi impreziosiscono con la loro anima premium. “Siamo molto contenti di poter collaborare con Venchi che, con tutti i suoi prodotti, non solo rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo, ma si fa anche portavoce dell’Allegria che da sempre – come Paese – ci appartiene e ci contraddistingue. La stessa Allegria che, nella nostra campagna, diventa un elemento di comunicazione distintivo, capace di trasformare un momento quotidiano in un’occasione speciale. Per metterla in scena, abbiamo creato un linguaggio moderno fatto di luce e di colori vibranti, che è in grado di rappresentare al meglio quei luoghi, quella gioia di vivere e quella convivialità unicamente italiana” – commenta Francesco Epifani , Executive Creative Director di The Big Now/mcgarrybowen. Un’Allegria che ritroviamo già nelle prime note della musica , ritmata, solare: un brano originale di Sizzer con voiceover di Davide Shorty, uno dei più talentuosi cantanti di Sanremo Giovani 2021. “Lo sviluppo di questo primo film di brand è stato un progetto bellissimo. L’idea è di rafforzare la notorietà e la brand equity di Venchi che si contraddistingue nel settore del cioccolato e gelato esprimendo non solo l’eccellenza italiana ma anche il suo stile di vita fatto di legami umani forti, di convivialità, condivisione, momenti in famiglia, momenti intergenerazionali, creatività. Ci sembra assolutamente il momento giusto per portare questi messaggi di ottimismo e di socialità” – aggiunge Cécile de Verdelhan Osti , Consigliere Delegato Venchi. A supporto del film ha preso il via una campagna digital e social curata da Simple Agency (dentsu italia).