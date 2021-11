Rete 4, nuovo appuntamento con “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi

Stasera, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro – ampio spazio sarà dedicato al green pass e al traffico di certificati falsi.

Nel corso della serata, si tornerà poi a parlare dei no-vax violenti, al centro di controlli e denunce negli ultimi giorni a causa dei tanti messaggi d’odio che si scambiavano.

E ancora, un dibattito sul reddito di cittadinanza con l’ultima grande truffa emersa che ha coinvolto novemila “furbetti”.

Tra gli ospiti che accompagneranno Giuseppe Brindisi: Ignazio Corrao, Matteo Ricci, Licia Ronzulli, Isabella Tovaglieri, Augusto Minzolini, Agostino Miozzo, Roberto Poletti, Sabrina Scampini, Francesco Borgonovo, Alessandro Cecchi Paone e Vittorio Sgarbi.