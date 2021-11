Fuga a Dubai per Wanda e Icardi. La riconciliazione vale migliaia di dollari

Le ultime foto condivise da Mauro Icardi e Wanda Nara sui social network non lasciano dubbi sulla ritrovata sintonia della coppia. Il matrimonio è salvo, almeno per il momento, e i due argentini si sono concessi una fuga romantica negli Emirati Arabi per ritrovare la serenità. Un viaggio che, secondo i siti sudamericani, sarebbe costato alla coppia oltre 12mila dollari.

Wanda e Maurito hanno scelto il lussuosissimo Bvlgari Resort Dubai, uno degli hotel più esclusivi al mondo, per sancire la pace dopo settimane di crisi. La notizia del tradimento, che Icardi ha consumato con l’attrice argentina China Suarez, era stata spiattellata sui social network da una furente Wanda Nara. L’imprenditrice non aveva esitato a lavare i panni sporchi in piazza, dando il via a una girandola di indiscrezioni e rumor sempre più piccanti. Sul triangolo Icardi – Nara – Suarez sono circolate notizie di ogni tipo: dalle chat ai video hot, dagli investigatori privati e alle richieste assurde. Un’ondata di fango che ha travolto la coppia e l’ha portata a un passo dal divorzio. Quando Wanda e Icardi sembravano ormai a un passo dal definitivo addio ecco arrivare la prova della riconciliazione. Una mini luna di miele a Dubai nel prestigioso hotel, che si trova nella baia artificiale di Jumeira. La pace è costata però cara al calciatore del Psg, che per farsi perdonare dalla moglie sembra abbia speso 3800 dollari a notte per soggiornare in una junior suite con affaccio sul mare con confort ed extra di ogni tipo. I dettagli della lussuosa fuga romantica di Wanda e Maurito sono stati riportati durante l’ultima puntata dello show televisivo Los Angeles de la Manana, in onda sulla rete argentina El Trece. Tra cene a lume di candela e trattamenti relax da migliaia di euro, i due non si sarebbero fatti mancare niente pur di concedersi una pausa dopo settimane di crisi. La fuga d’amore sembra avere giovato alla Nara, che su Instagram, di ritorno dal viaggio, ha scritto: “Dopo 4 giorni indimenticabili, torniamo a casa… ci aspettano le 5 persone più importanti della nostra vita”. La conferma di una ritrovata armonia di coppia arriva anche da Yanina Latorre, la giornalista che dall’inizio della crisi coniugale di Maurito e Wanda, ha raccolto gli sfoghi della Nara. “Lei è molto felice. Il viaggio è stato positivo per loro, ma sono sicuro che queste cose non durano per sempre”, ha affermato Latorre. E immediata è stata la stoccata del conduttore: “Il fantasma di La China riappare”. Una provocazione che la dice lunga su quanto ci sia ancora da parlare sul tradimento e sulla crisi tra Wanda e Mauro. Almeno in Argentina.

Novella Toloni, ilgiornale.it