Rete 4, stasera torna “Fuori dal coro”

Stasera in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, Mario Giordano intervista il leader della Lega Matteo Salvini. Tra i temi affrontati: le polemiche tra Regioni e Governo per il sistema di suddivisione in zone di rischio e la crisi economica che sta investendo l’Italia.

Nel corso della serata, con il contributo di Matteo Salvini, Vittorio Feltri e del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, spazio al dibattito sulle restrizioni introdotte dal Governo per frenare la curva dei contagi, sul Natale che ci aspetta e l’impatto che le limitazioni avranno sull’economia del Paese nel mese storicamente considerato il più florido per il commercio.

Un particolare focus sarà dedicato a un’inchiesta sul caos sanitario in Campania e la gestione del presidente Vincenzo De Luca e alla situazione sanitaria del Molise.

La trasmissione, inoltre, con un ampio approfondimento, riaccende i riflettori sull’Inps, indagando sulle mancanze gestionali, gli sprechi pubblici e sul rischio di dissesto finanziario dell’ente presieduto da Pasquale Tridico.

Infine, spazio all’inchiesta su Autostrade per l’Italia, culminata la scorsa settimana con l’arresto dell’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci e altri manager apicali del gruppo della famiglia Benetton.

Tra gli altri ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Orietta Berti e Vittorio Sgarbi.