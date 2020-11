Pamela Prati: “Prati-gate? Verrà fuori la verità. Torno con una canzone”

La showgirl, dopo mesi di silenzio, torna a parlare della vicenda legata a Mark Caltagirone e annuncia il suo nuovo progetto musicale, con cui vuole tornare in scena

Pamela Prati torna a parlare del Prati-Gate dopo diversi mesi di silenzio. Nel nuovo numero di Chi, in edicola da mercoledì 18 novembre, la showgirl ripercorre quanto accaduto nell’ultimo periodo. In particolare, sente che ciò che le è successo sia crudele. Si sente vittima di un sistema che le ha fatto molto male. Convinta che la storia riguardante il fantomatico Mark Caltagirone sia stata raccontata male si lascia andare a un duro sfogo. Pamela al momento non lavora e pare che questo suo stop sia stato causato proprio da quanto accaduto con il Prati-Gate. Nonostante tutto, la showgirl è certa che un giorno la verità verrà fuori e che il tempo le darà ragione.

Nel corso di questa intervista, la Prati ci tiene a rivelare che ha deciso di tornare in scena con una canzone, Mariposita, dedicata alla sua mamma. Il titolo, infatti, rappresenta il nome con cui la chiamava la madre quando era piccola. In spagnolo significa ‘farfalla’. Sente molto la sua mancanza e in questi momenti così difficili, non può non pensare continuamente a lei. Racconta di avere avuto un’infanzia difficile, poiché suo padre li ha abbandonati. La mamma è stata l’unico punto di riferimento per Pamela. La showgirl si ritrova anche a parlare dell’amore e delle accuse che le sono state rivolte in questi ultimi anni. Molti sono convinti che la Prati, per far parlare di sé, scelga sempre di fare un annuncio su un suo imminente e presunto matrimonio.

“Ma io quando mi innamoro penso sempre che mi sposerò e formerò una famiglia”, dichiara Pamela. Spiega che ogni volta ha fatto un annuncio pubblico sulla sua vita privata perché, essendo un personaggio noto, più volte le è stato chiesto di parlare della sua vita sentimentale. La showgirl ci tiene a precisare che quando ha fatto questo genere di annunci aveva davvero l’intenzione di sposarsi. Ritiene che questo sia il suo punto debole e che le persone se ne approfittino. Attualmente non c’è nessun uomo nella vita di Pamela, che ha trascorso anche il lockdown da sola. Quel periodo l’ha rafforzata e le ha dato la possibilità di riavvicinarsi alla sua famiglia. Ma ora le piacerebbe comunque avere al suo fianco un compagno.

Dopo mesi di silenzio, Pamela decide così di tornare a parlare della sua vita. Ha ricevuto pesanti insulti dopo quanto accaduto con il noto Prati-Gate, vicenda che ha appassionato moltissimi italiani.

