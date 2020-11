James Middleton e Alizee Thevenet, «sweet november» in Scozia (in attesa delle nozze)

Il fratello minore di Kate e la fidanzata, prossimi alle nozze, nel weekend si rifugiano nelle Highlands con i loro cani, lontani da tutto e da tutti. Tutte le foto delle loro fughe romantiche

La Scozia a novembre sembrerebbe più che un’ottima idea, almeno secondo James Middelton. Il fratello minore della duchessa di Cambridge l’ha scelta per una vacanza insieme alla fidanzata Alizee Thevenet e non potrebbe essere stato più fortunato, considerando che, almeno per ora, non c’è traccia del famoso maltempo autunnale delle Highlands. L’ultima foto è un selfie della coppia insieme a due dei sei cani di famiglia, un bellissimo ritratto dell’ennesima avventura domenicale.

James e Alizee hanno in programma di sposarsi.

L’annuncio ufficiale, nell’ottobre 2019. La cerimonia si sarebbe dovuta tenere quest’anno ma poi è stata rimandata al 2021 a causa dell’emergenza Covid-19. Insieme dal 2018, dopo la fine della storia di lui con l’ex storica Donna Air, durata cinque anni, James e Alizee erano stati avvistati per la prima volta durante una vacanza a St Barths con il resto del clan Middleton, a gennaio, e le foto avevano fatto presto il giro del web. Alizee, analista finanziaria francese, e James, il più discreto dei figli di Carole e Michael Middleton, si sono conosciuti al South Kensington Club di Londra.

Galeotta, una carezza a Ella, uno dei cocker spaniel di lui. Per non perderla di vista, in quell’occasione, James fece un gesto da film, facendo recapitare all’allora sconosciuta Alizee un messaggio da parte di un cameriere: «Di solito non lo faccio mai, ma ti andrebbe di bere qualcosa con me?». Un vero e proprio colpo di fulmine, che di lì a poco li avrebbe portati alle presentazioni ufficiali in famiglia e al primo royal wedding mano nella mano, quello di Lady Gabriella Windsor. Non resta che attendere la fine della pandemia. Saranno loro i prossimi «vip» british ad andare all’altare.

