Gerry Scotti guarito dal Covid, “a casa finalmente”

“A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me.

Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”. Con queste parole, affidate a un post su Instagram e suggellate da un cuoricino, Gerry Scotti ha annunciato di essere guarito dal Covid.

Il conduttore, che il 26 ottobre aveva fatto sapere di essere positivo al virus, dopo un periodo di cure a casa era stato ricoverato in ospedale. Ora le dimissioni, accolte dagli applausi social di amici e fan.

ANSA