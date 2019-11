Rai3, oggi nuovo appuntamento con Kilimangiaro

Camila Raznovich dà il via alla quinta puntata del Kilimangiaro, in onda alle 16.00, su Rai3, e accompagna i telespettatori ad esplorare il mondo comodamente seduti sulla poltrona di casa.

Tra gli ospiti Lorenzo Guslandi, campione di pattinaggio free style e grande amico del Kilimangiaro, in collegamento da Shanghai. Questa settimana si vota la classifica dei più bei viaggi sui fiumi.

Intanto la Cuoca Rosa prosegue il suo percorso in Amazzonia a bordo di un battello locale dove si viaggia in amaca, non in cabina o su una comoda poltrona, ed è pronta ad affrontare 30 ore di navigazione, notte compresa. Il geologo Mario Tozzi invece si sofferma sull’emergenza maltempo che ha colpito l’Italia e parla dei cambiamenti climatici e dei loro effetti sulle città d’arte, in particolare Venezia e Matera in questi giorni flagellate dall’acqua.

Si va poi alla scoperta di Bruxelles con il documentario realizzato dalla film maker del programma Diana Corati, e con Max Casacci, il chitarrista e fondatore dei Subsonica, s’intraprende un viaggio speciale tra paesi e città dove l’artista ha registrato suoni e rumori che ha poi trasformato in musica.

Liana Mistretta di Rai News approfondisce tre notizie internazionali nella rubrica “Il Diario Del Mondo” e il giornalista Aldo Cazzullo, prendendo spunto dal suo ultimo romanzo, parla dei luoghi del Potere nel mondo: dall’Eliseo di Parigi alla Capitol Hill di Washington, dalla House of Commons di Londra al palazzo Potala a Lhasa, in Tibet.

Si assiste anche alla singolare sfida tra la biologa Marina Mariasole Bianco e l’astrofisico Luca Perri che attraverso il gioco del Vero o Falso rivelano cose sorprendenti sul mondo del mare e quello dello spazio.comunicaCome sempre cartoline dal mondo e luoghi inesplorati, poi con Gabriele Saluci e Ludovico De Maistre si affronta la quinta e ultima tappa in Perù per “conoscere” le spettacolari Rainbow Mountain, le montagne colorate.