Capodanno in Sardegna: Vinicio Capossela star a Cagliari, Elisa a Olbia

Sarà Vinicio Capossela l’ospite di spicco a Cagliari per la festa del Capodanno 2020, mentre Elisa sarà la star dei festeggiamenti a Olbia, dove la cantautrice tornerà dopo 15 anni. Il cantautore, originario di Hannover, si esibirà il concerto a Cagliari il 31 dicembre dalle 22.30 fino allo scoccare della mezzanotte, in piazza Yenne. Subito dopo e fino all’1.30, seguirà un dj set con Nicola Musu. L’amministrazione comunale ha puntato sulla formula del capodanno diffuso e ha previsto però anche altri due appuntamenti in città che inizieranno sempre alle 22.30. Uno si svolgerà in piazza San Giacomo, con il gruppo Mambo Django fino a circa mezzanotte, a cui seguirà l’esibizione del gruppo Foxi & Harry. Il secondo appuntamento sarà in piazza Santa Croce con il gruppo Smash Hits e poi con un dj set Bettosun. L’organizzazione è stata affidata anche quest’anno a Vox Day, unica società a partecipare alla gara. Per l’iniziativa il Comune ha stanziato 254 mila euro. “Sarà un capodanno sotto il segno della sicurezza”, ha promesso Truzzu. “L’auspicio è che possa essere una serata di serenità e allegria” Oltre agli eventi del 31 dicembre sera a Cagliari è stato predisposto anche un programma di allestimenti con luminarie, con una spesa di 290 mila euro, animazione tra il 15 e il 24 dicembre prossimi in giro per la città (costo 70 mila euro) e casette natalizie nelle piazze Yenne, del Carmine, San Michele, e corso Vittorio Emanuele. Il sindaco Paolo Truzzu, nel presentare il programma stamane, in municipio, ha anticipato anche che si stanno cercando di recuperare risorse nelle pieghe del bilancio anche per eventuali giochi pirotecnici. Uno spettacolo di fuochi d’artificio, invece, è previsto a Olbia.