‘Widows’, Viola Davis vedova con la pistola. Il regista Steve McQueen: “È un thriller ma parla di povertà e pregiudizi”

Nelle sale il film che racconta la rapina organizzata da un gruppo di donne per saldare i debiti lasciati dai mariti deceduti, coinvolti in attività criminali

Cinque anni dopo l’Oscar per 12 anni schiavo (2013), il regista inglese Steve McQueen (nessuna parentela con il defunto divo di Hollywood) torna sugli schermi con un nuovo film, Widows – Eredità criminale. Dopo i film di denuncia delle sofferenze degli afroamericani, la nuova prova – nelle sale italiane da giovedì 15 novembre – è un thriller drammatico, che racconta una rapina, con un cast al femminile. Widows è la storia di quattro donne che non hanno niente in comune se non il debito lasciato dai rispettivi mariti deceduti, coinvolti in attività criminali. Ambientato nella Chicago di oggi, il film racconta tensioni e conflitti che esplodono quando Veronica (Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) e Belle (Cynthia Erivo) decidono di impugnare le redini del proprio destino e costruirsi un futuro. E così le quattro vedove completano la rapina che i loro mariti morti (in primis Liam Neeson, marito di Veronica) stavano pianificando.”Ma Widows non è solo un thriller – dice McQueen, londinese, 51 anni – parla anche e soprattutto di povertà, pregiudizio e potere, tutti temi che ho trattato nei film precedenti. Secondo me non c’è nulla di strano a raccontare una storia così dopo 12 anni schiavo”. “Certo è anche un film di genere – continua McQueen, che vive ad Amsterdam con la moglie e il figlio – Ma nell’impianto narrativo di suspense c’è molto realismo sociale e Chicago aveva tutti gli elementi che mi servivano per investigare le tematiche di razza, classe, religione, politica. È un ambiente molto fertile per la narrazione. La criminalità di Chicago risale ad Al Capone, voglio dire, è una storia a suo modo gloriosa”. Ma perché cinque anni di attesa, dopo l’Oscar? “Avevo fatto tre film in rapida sequenza, e non sono solo un regista, ma anche un artista figurativo: avevo retrospettive personali allo Schaulager Museum in Svizzera e all’Art Institute di Chicago, e altre mostre in giro per il mondo, a New York, in Germania. In più stavo per diventare padre. Insomma avevo bisogno di staccarmi un attimo dalla macchina da presa. Dimenticavo, nel frattempo ho anche girato un episodio pilota per una potenziale serie per la Hbo, che sfortunatamente non è andata in porto”.Come è nata l’idea per Widows? “Quando avevo circa 13 anni c’era un programma in tv in Inghilterra chiamato Widows e mi identificavo con queste donne ritenute incapaci e inette, cosa che non era assolutamente vera. Mi ci identificavo perché essendo un tredicenne nero di Londra un po’ sentivo lo stesso pregiudizio nei miei confronti. Davvero, non so fare niente? Adesso vi faccio vedere io, mi dicevo. Insomma questa storia mi è rimasta in testa per tutti questi anni, e ci ho cucito intorno una fiction spero intrigante e stimolante”. Michelle Rodriguez, celebre per i vari Fast and Furious e la serie Lost, non vede la sua Linda come una donna forte e risoluta: “A essere onesta, quando ho esaminato questo ruolo, ho visto l’opposto. Ho visto la sua debolezza, ho visto una donna diventata madre troppo presto, che ha preso tante decisioni sbagliate, che ha sposato un perdente, il suo amore ai tempi del liceo, non certo un campione di supporto a casa. Questo è quello che vedevo crescendo nei ghetti di una grande città come New York, ragazzine incinte che diventano madri adolescenti, così era mia madre. Quando cresci in povertà fai un sacco di errori, recitare questo personaggio è stata una sfida non da poco, e forse un inconscio tentativo di correggere tutte queste debolezze e scelte balorde. Ma ringrazio Steve per aver dato a noi donne la possibilità di buttarci tutto alle spalle e dire: Adesso il potere ce l’abbiamo noi”. Aggiunge Viola Davis, premio Oscar 2017 per Barriere, nonché premiatissima protagonista della popolare serie Le regole del delitto perfetto: “Chicago è infestata da gang, è sempre peggio, c’è tanta violenza. Le finanze cittadine non sono state investite nelle comunità piagate, diciamo i ghetti, non sono state investite nelle scuole pubbliche, nell’educazione, e questi sono i risultati. Una città ricca e piena di storia, di arte, cultura, industria, e allo stesso tempo decaduta nel peggiore dei cosiddetti Bronx. Widows parla anche di questo. È un film di cui vado fiera. Non scambiatelo per Ocean’s Eight: non stiamo facendo concorrenza a Sandra Bullock e Co., alle nostre colleghe bianche: la nostra è un’altra storia. Ci sono 46 milioni di persone in questo Paese che vivono al di sotto del livello di povertà. Quando ero piccola anch’io ho rubato qualcosa da mangiare da qualche negozio perché avevo fame, penso che tutti ne abbiamo la capacità: la disperazione fa fare di tutto”.

Silvia Bizio, repubblica.it