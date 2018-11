Domani torna, su Canale 5, “Melaverde”

Domani torna il consueto atteso appuntamento con Melaverde, alle 11 su Canale 5. Ossia torna il presidio televisivo che preserva il nostro straordinario patrimonio agroalimentare. Un presidio organizzato dal grande Edoardo Raspelli, che in ogni puntata si premura di propagandare la bellezza dei prodotti della nostra terra.

Come ormai ben sapete, Melaverde è diviso in due parti: nella prima si raccontano le storie classiche che hanno segnato il passato recente del programma; nella seconda invece si dà spazio ad un nuovo acquerello di emozioni, che narrano la vita di uomini e donne che si operano per valorizzare il settore dell’agroalmentare.

Ma, scendendo nel dettaglio, cosa si vedrà nella prossima puntata?

Nello spazio dedicato alle Storie, Edoardo Raspelli sarà in Trentino per presentare un singolare pastificio nel centro di Predazzo, uno dei pochi, forse l’unico, “pastificio di montagna”. Ci racconterà come le farine dei migliori grani raggiungono quota 1000 metri e vengono lavorati con acqua di montagna per creare paste classiche, mono-grano, biologiche o addirittura colorate che promuovono il “made in Italy” raggiungendo i mercati di tutto il mondo. Ci sposteremo poi in un grande albergo dove, oltre ad incontrare un esperto chef che ci darà consigli utili in cucina, scopriremo i piaceri dell’accoglienza di un centro benessere in cui è possibile rilassarsi e lasciarsi coccolare. Riuscirà Edoardo a resistere alla tentazione di una rilassante sauna emozionale? Domani lo scorprirete.

Nello spazio canonico di Melaverde, Raspelli sarà a Villa Dalegno, una frazione del comune di Temù, in alta Val Camonica, per portarci alla scoperta di un piccolo gioiello frutto del lavoro e della passione di Angelo e Alda, una coppia che si si è rimboccata le maniche trovando il modo di far evolvere la propria un’attività agricola di montagna in un agriturismo. Vedremo come da un fienile nel mezzo di un piccolissimo paese può nascere una struttura accogliente , costruita con legno e pietre di montagna. Gusteremo i prodotti e i piatti che Angelo e Alda offrono ai propri clienti, insomma scopriremo che “Terra – Territorio – Tradizioni – Talento – Tempo” le 5 T che riassumono l’identità di Melaverde, sono anche l’essenza della storia di montagna che Edoardo Raspelli vi racconterà.