L’Amica Geniale domenica su HBO

In Italia il 27 novembre. Gyllenhaal sarà regista Figlia Oscura

Riesplode in America la Ferrante-mania alla vigilia dell’uscita sulla rete HBO dell'”Amica geniale“. La serie televisiva dell’anno e’ “una bella botta emotiva”, secondo il magazine Rolling Stone che ha applaudito senza riserve la produzione Hbo-Rai Fiction con Timvision, realizzata da Wildside e Fandango e con il premio Oscar Paolo Sorrentino produttore esecutivo.Per il settimanale “New Yorker” le otto puntate dirette da Saverio Costanzo e ispirate al best-seller mondiale di Elena Ferrante, sono “uno spot di Prada sul malessere della classe operaia ma con accenti di umile tenerezza”. L’amicizia tra le bambine Elena Greco e Lila Cerullo che nasce sui banchi di scuola di un rione napoletano negli anni Cinquanta arrivera’ domenica in prima serata e in Italia in differita di una settimana, il 27 novembre, su Rai1, Raiplay e sulla piattaforma Timvision. Maggie Gyllenhaal ha intanto raccolto il testimone, dirigerà, con l’approvazione della Ferrante, La figlia oscura.

Ansa