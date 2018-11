Francesca Cipriani: “Non faccio sesso da 16 mesi”

La rivelazione l’ha fatta in diretta da Barbara D’Urso. Francesca Cipriani aspetta Walter Nudo (per ora al Grande Fratello Vip) e assicura di essere “casta” da diverse settimane.

Insomma niente sesso per la showgirl.

“Non faccio sesso da 16 mesi e non per mia scelta”, ha raccontato. Il Gf Vip però le avrebbe fatto mettere gli occhi su Walter Nudo che nella casa è ancora alle prese con il reality di Mediaset. E lì dentro la Cipriani ci è anche andata per dichiarare il suo interessamento al Vip. Il gieffino, di fronte al décolleté della Cipriani, si è scusato perché “mi cade l’occhio” ma alla fine tra i due non sarebbe nato alcun flirt. Almeno per ora. “Sono casta da 16 mesi – ha assicurato la Cipriani – ma aspetto che Walter Nudo esca dalla Casa…”. Poi è stata la D’Urso a chiudere il discorso con una battuta: “Ma io attiro le caste? Prima è venuta qui Flavia Vento che non lo fa da 3 anni. Poi tu da 16 mesi. Forse perché sono casta pure io…”.

Rachele Nenzi, Ilgiornale.it