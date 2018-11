Barack Obama recensisce l’autobiografia di sua moglie Michelle

Con l’uscita del libro di Michelle Obama, su twitter spunta una recensione molto particolare, ecco cosa ne pensa Barack Obama di “Becoming”

Qui in Italia è edito da Garzanti il libro “Becoming- la Mia Storia”, l’autobiografia della prima first Lady di colore e moglie di Barack Obama, l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America. La vita di Michelle è racchiusa tra quelle pagine in cui la donna si racconta senza peli sulla lingua. Non dimentica nulla. I primi passi come avvocato, il matrimonio con Obama, i figli, la presidenza e la terapia di coppia per far funzionare al meglio il rapporto con Barack.Su Twitter si leggono molti messaggi rivolti all’uscita del libro di Michelle Obama, non è passato inosservato il tweet di Barack Obama che, come solo un bravo marito sa fare, condivide un pensiero su “Becoming”, ed è subito pioggia di re-tweet.“Sono un po’ di parte perché Michelle è mia moglie” scrive l’ex presidente, “Ma lei è una donna splendida, brillante, divertente , saggia, unica nel suo genere. Questo libro non racconta solo la sua storia, ma anche quella dell’America. Lo adoro perché rispecchia la donna che ho imparato ad amare e che amo ancora oggi” conclude. Sposati da 26 anni, hanno festeggiato lo scorso ottobre l’anniversario di matrimonio. Il segreto del loro amore: essere miglior amici. E come Michelle ha raccontato poco tempo fa a Cosmopolitan :”Nel mio libro ho dovuto condividere tutte le mie vulnerabilità. È solo una parte del viaggio che ho condiviso con Barack”.

Carlo Lanna, ilgiornale.it