Arriva in radio il brano di Raffaella Carrà

E’ in rotazione in radio da ieri ‘Chi l’ha detto‘, il brano inedito di Raffaella Carrà (firmato dal giovanissimo e talentuoso autore Daniele Magro) che anticipa il grande ritorno discografico della cantante e conduttrice televisiva con l’album-strenna “Ogni volta che è Natale” (Sony Music), in uscita venerdì 30 novembre. “Chi l’ha detto” – contenuto nella versione standard delle quattro edizioni speciali con cui uscirà l’album (Cd, Lp, Deluxe e Super Deluxe) – è una canzone natalizia a tutti gli effetti, tanto carica di energia, calore e positività tipiche delle feste (“E si accende a festa ogni vetrina/ Poi si spegne ogni pensiero triste/ E mi sembra di tornare anch’io bambina/ vuoi vedere che l’amore esiste?”) quanto strettamente radicata all’attualità, alla vita e alle fatiche di ogni giorno.Il brano, infatti, spazia dal tema del lavoro ai tempi della precarietà (“C’è chi chiederà un lavoro fisso/ chi desidera solo le ferie/ chi si accontenta di quei quattro amici/ e chi un amico lo vorrebbe avere”) fino alla riscoperta dei valori umani, in primis quello dell’amicizia, lo stare insieme che rafforza i rapporti e rende più raggianti (“C’è chi ha speso tutta una fortuna/ per illuminare il suo soggiorno/ però non capisce che il segreto/ è che la luce sono quelli intorno”). Fino al ritornello che è una sorta di augurio di Buone Feste ma anche l’auspicio di superare lo stato delle cose e di godere del presente con grande positività (“Chi l’ha detto/ che il Natale/ quando arriva, arriverà/ rimane sempre uguale. Chi l’ha detto/ che il Natale/ è solo un altro anno in più/ ma non ci pensi”). Subito dopo la data di pubblicazione, la Carrà presenterà il disco al pubblico in due eventi instore: sabato 1 dicembre a Milano (Mondadori Megastore, ore 17, piazza Duomo) e giovedi 6 dicembre a Roma (Porta di Roma, ore 17, via Alberto Lionello).

Adnkronos