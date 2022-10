Hailey Bieber e Selena Gomez “fanno pace”: la prima foto insieme

L’attuale moglie e l’ex-fidanzata del cantante Justin Bieber hanno posato sorridenti l’una accanto all’altra in occasione dell’Academy Museum Gala. Lo scatto metterebbe fine ai gossip delle Beliebers sui conflitti amorosi tra le due star

“Plot twist”: la didascalia della foto che ritrae guancia a guancia le sorridenti Hailey Bieber e Selena Gomez, rispettivamente attuale moglie ed ex-fidanzata dell’idolo della Generazione Zeta Justin Bieber, descrive l’epilogo di due storie d’amore a lungo intrecciate e discusse dalle accanite fans del cantante, le Beliebers. Il 16 ottobre, in occasione dell’Academy Museum Gala, il fotografo Tyrell Hampton ha immortalato l’abbraccio tra la modella e l’artista che sembrerebbe sancire definitivamente la fine del gossip sul bellicoso rapporto tra le due donne.

IL TRIANGOLO GOMEZ-BALDWIN-BIEBER

Per otto anni, dal 2010 al 2018, Justin Bieber e Selena Gomez hanno formato tra alti e bassi la coppia “Jelena”, amatissima dalle Beliebers. Quattro mesi dopo la fine ufficiale della relazione, Bieber ha annunciato il fidanzamento con Hailey Baldwin, sposata poi nello stesso anno. L’evento ha scatenato l’indignazione delle fans, che hanno sperato fino all’ultimo in un ritorno di fiamma con Gomez e hanno quindi accusato Baldwin di aver sottratto Bieber alla sua legittima compagna.

LE RIVELAZIONI DI HAILEY BIEBER

Nel tentativo di mettere a tacere le accuse di aver avviato la frequentazione con Justin Bieber nonostante la sua relazione con Selena Gomez non fosse ancora conclusa, lo scorso settembre Hailey ha chiarito ai microfoni del podcast Call Her Daddy le dinamiche della relazione con l’attuale marito. “Le persone devono sapere la verità, perché c’è una verità. Ho evitato di parlare per molto tempo, è pazzesco che lo stia facendo per la prima volta. Quando ho iniziato un rapporto romantico con Justin, lui non era in una relazione. Non fa parte di me giocare con le relazioni altrui. Non lo farei mai. Sono stata cresciuta meglio di così”. La modella ha anche risposto alle critiche delle Beliebers: “Molto dell’odio, e della sua perpetuazione, derivano dall’errata percezione “Oh, gliel’hai rubato””. Hailey Bieber ha quindi chiarito le tempistiche della frequentazione, sfociata rapidamente nel matrimonio: “Le uniche persone che sanno davvero come sono andate le cose siamo io e lui. Capisco come possa essere frainteso dall’esterno. Eravamo molto giovani, ci siamo fidanzati ufficialmente quando lui aveva 24 anni e io 21, non pensavo nemmeno io che mi sarei sposata così giovane. Le tempistiche sono state rapide, ma sembrava la cosa giusta da fare all’epoca”. I dubbi delle fans, alimentati da un ultimo incontro tra Selena Gomez e Justin Bieber poco prima delle nozze con Hailey, sono stati infine dissipati: “L’incontro ha chiuso un capitolo e credo sia stata la cosa migliore che potesse succedere per lui per andare avanti, la decisione più sana e matura. Io so che se siamo riusciti a stare insieme è stato perché tra loro era chiusa”.

LA REAZIONE DI SELENA GOMEZ SU TIKTOK

In una live su TikTok Selena Gomez ha contestato il cyberbullismo mostrato dai fans degli “Jelena” nei confronti di Hailey Bieber. “Penso che alcune delle cose di cui non ho nemmeno bisogno di essere consapevole siano vili e disgustose, e non è giusto, e nessuno, mai, dovrebbe essere apostrofato nel modo che ho visto” ha protestato la cantante e attrice prima di invitare i fans a praticare la gentilezza delle parole. “Le parole contano. Contano davvero”.