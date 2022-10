Francesco Totti e Noemi Bocchi in gita a Montecarlo, Ilary Blasi fa un numero al circo

L’ex calciatore e la nuova fiamma si fanno paparazzare allo stadio, intanto la conduttrice tv si diverte nelle acrobazie

Francesco Totti e Noemi Bocchi beccati allo stadio a Montecarlo! L’ex calciatore e la sua nuova fiamma si concedono una gita e la nuova lady occupa il posto che un tempo era di Ilary Blasi. Intanto la conduttrice tv trascorre la domenica a Latina al circo con la figlia Isabel Totti e si rende protagonista di un numero da acrobata facendo spaventare tutti.

Totti e Noemi Bocchi a Montecarlo

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati fotografati allo stadio Luis II di Montecarlo sugli spalti a seguire la partita tra Monaco e Clermont. La bionda pariolina occupa il posto che un tempo sarebbe stato di Ilary Blasi. Vengono inquadrati dalla tv francese: entrambi imbronciati, con un outfit simile total black (gemelli proprio come gli anelli che portano al dito).

Qualche sera prima avevano festeggiato con gli amici in un locale di Ponte Milvio, poi la coppia ha preso un aereo e si è diretta nel Principato per una gita fuori porta senza figli (anche se l’ex capitano ha postato sui social una foto con la figlia Chanel Totti). Prima di allora c’era stata la cena di compleanno, organizzata a sorpresa da Noemi Bocchi, in un ristorante a Santa Severa per i 46 anni di Francesco Totti. E davanti a tutti era scattato il bacio tra Totti e Noemi Bocchi, ed erano presenti anche i figli dell’ex calciatore Cristian e Chanel Totti.

Ilary Blasi fa numeri da circo a Roma

E se Francesco Totti e Noemi Bocchi si godono la domenica all’estero insieme un po’ cupi e seri, Ilary Blasi se la spassa a Latina tra risate e attimi di spavento. La conduttrice tv con la terzogenita, un gruppetto di amici e la sorella Silvia si gode lo spettacolo del circo quando viene chiamata al centro della pista da un acrobata con la bicicletta. Il circense la fa stendere a terra e mentre lei è immobile le salta sopra con la bici facendo sussultare il pubblico e spaventare la piccola Isabel. Il numero riesce alla grande e per Ilary Blasi scatta un bell’applauso. Poi torna a posto a vedere il resto dello show.

In tribunale, altro che numeri da circo!

Intanto nei giorni scorsi si è tenuta la prima udienza del processo di separazione che vede contrapposti Francesco Totti e Ilary dopo 20 anni d’amore a spartirsi il patrimonio da favola. Si comincia dagli accessori: lei reclama borse griffate e scarpe di lusso, lui rivuole indietro la collezione di Rolex. Il giudice si è riservato di decidere se il processo andrà avanti unificato oppure se ci saranno due occasioni diverse per discutere le pretese di uno e dell’altra.