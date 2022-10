E’ morta la madre di Stefano e Ilaria Cucchi. “Si è arresa per riabbracciare il figlio mai perduto”

Così l’avvocato Anselmo nel dare la notizia. Rita Calore era malata da tempo, il 16 settembre il ricovero urgente in ospedale per un aggravamento. Non ha mai smesso di chiedere giustizia per la morte di Stefano

E’ morta la madre di Ilaria Cucchi, Rita Calore. A darne l’annuncio, il legale della famiglia, l’avvocato Fabio Anselmo: “Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano – così il legale sui social – Il figlio mai perduto.”

Lo scorso 16 settembre, il ricovero urgente in ospedale per un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Lo scorso maggio fu coinvolta in un incidente stradale, assieme al marito, sull’autostrada Roma-Civitavecchia all’altezza di Monte Romano.