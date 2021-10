Dopo anni Filippo Bisciglia rivede la sua ex Simona Salvemini, per lei lasciò Flora Canto

Sono passati 15 anni dalla storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Simona Salvemini, i due ex fidanzati si sono incontrati e hanno condiviso l’emozione del loro incontro. Nessun ritorno di fiamma, Filippo Bisciglia è sempre fidanzato con Pamela Camassa ma i due ex confermano che l’affetto che li lega durerà per sempre. Non tutti ricorderanno questa storia d’amore nata nella casa del Grande Fratello, quando i vipponi non c’erano ma tradimenti e nuovi amori non mancavano. Bisciglia e la Salvemini si sono incontrati nella casa più spiata d’Italia, lui era fidanzato con Flora Canto, l’attuale meravigliosa compagna di Enrico Brignano. E’ passato tanto tempo ma il passato resta e se immaginiamo che Filippo e Flora non si siano più rivisti in questi anni, è diverso il rapporto che c’è tra il conduttore e la Salvemini.

Il messaggio di Filippo Bisciglia alla sua ex fidanzata

Il messaggio di Filippo Bisciglia alla sua ex compagna è tenero: “Ebbene sì sono passati ben 15 anni ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai… incontri speciali… Sellerona te vojo troppo bene”. Sono più di 11 anni che Filippo Bisciglia è legato a Pamela Camassa, è nota la gelosia tra i due ma questo non ferma il conduttore dall’esprimere tutto il suo affetto per l’ex fidanzata. Uno accanto all’altra come tanti anni fa ma in modo diverso, oggi sono solo amici, si vogliono semplicemente bene e non dimenticano il loro passato.

Lui la chiama ancora Sellerona, l’affettuoso nomignolo che le diedero per la sua altezza. Incontro e affetto che scaldano il cuore. E’ il 44enne romano ad avere pubblicato tra le sue stories lo scatto del loro incontro. Era il 2006 quando entrambi parteciparono alla sesta edizione del GF, lui era commerciante, lei lo fece innamorare e dimenticare la sua fidanzata, Flora Canto. Lei tradita davanti a tutti Italia divenne la nuova tronista di Uomini e Donne. Oggi ognuno è felice con i rispettivi compagni ma non tutti sono rimasti amici.

