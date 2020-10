“Paw Patrol”, nel 2021 arriva con un cast di voci celebri

Spin Master Entertainment, insieme a Nickelodeon Movies e Paramount Pictures, ha annunciato il cast di star che daranno la voce ai Paw Patrol nel primo grande film tratto dalla pluripremiata serie prescolare. Kim Kardashian West, Jimmy Kimmel, Dax Shepard (“CHiPs”, “Idiocracy”), Tyler Perry (“Gli eroi del Natale”), Yara Shahidi (“Black-ish”), Randall Park (“Fresh Off The Boat”, “The Interview”), Iain Armitage (“Young Sheldon”), Marsai Martin (“Black-ish” “La piccola boss”), e Will Brisbin (“Forbidden Playground”) sono i primi nomi confermati.

Doppiatori, creatori, disegnatori e produttori sono già al lavoro, collaborando a distanza, per dare vita al film che porterà le storie e i personaggi di Adventure Bay sui grandi schermi di tutto il mondo a partire dal 20 agosto 2021 (data di uscita US). Diretto dal veterano dell’animazione Cal Brunker e prodotto da Jennifer Dodge – Spin Master Entertainment’s Executive Vice President – quello in uscita nel 2021 è il primo di una serie di film dedicati al mondo Paw Patrol , su cui Spin Master Entertainment sta già lavorando.

Rivelate anche le prime indiscrezioni sul claim, “Nessuna città è troppo grande, nessun cucciolo è troppo piccolo”, e sulla trama che vedrà la squadra dei Paw Patrol e il giovane Ryder impegnati a fermare l’ennesimo piano diabolico del Sindaco Humdinger e salvare Adventure Bay dal caos. Nuovi veicoli, nuovi cuccioli e missioni di salvataggio ad alto rischio: grandi e piccini vivranno momenti di emozione e divertimento scoprendo al cinema la più grande storia Paw Patrol di sempre.