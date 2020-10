Joaquin Phoenix sarà Napoleone Bonaparte in un film di Ridley Scott

Il progetto è ancora in fase di pianificazione e a scrivere la sceneggiatura sarà David Scarpa

Dalla follia criminale di “Joker” alla smania di potere e dominio di Napoleone Bonaparte. Per Joaquin Phoenix arriva un altro importantissimo ruolo al cinema. L’attore pluripremiato per la pellicola di Todd Phillips, interpreterà infatti il generale e imperatore francese nel nuovo film di “Ridley Scott “Kitbag”.

Un progetto molto ambizioso che si concentrerà sulla vita di Napoleone Bonaparte dalle origini fino alla sua scalata al potere negli ambienti militari e alla sua sovranità sull’Europa intera. Il tutto visto con un occhio di riguardo sull’influenza che la sua complicata relazione con la moglie Giuseppina ebbe su di lui.



Il titolo del film “Kitbag” deriva dal detto: “There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag“, ovvero, “C’è della roba da generale nascosta nel tascapane di ogni soldato”. SI tratta di una espressione che indica come per qualunque soldato semplice, come fu all’inizio Bonaparte, c’è la possibilità di diventare un giorno generale a sua volta.

Il film è ancora nella fase di pianificazione e non si sa se Ridley Scott, che è il produttore ne assumerà, come sembra, anche la regia. La sceneggiatura sarà invece affidata a David Scarpa.

Quel che è certo è che per Phoenix si apre una nuova e entusiasmante sfida, quella di interpretare uno degli uomini più contorti, amati, odiati e affascinanti della Storia.

Tgcom24