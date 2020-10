Chiara Ferragni: ecco quanto costano i ‘pupazzi’ regalati a Fedez per i suoi 31 anni

Chiara Ferragni celebra il compleanno di Fedez. Fa gli auguri al marito per i 31 anni che compie oggi, giovedì 15 ottobre, e gli dona due oggetti che desiderava da tempo. I ‘pupazzi’ regalati al rapper, giocattoli in vinile, sono stati acquistati all’asta e sono numerati. Sono stati creati da KAWS, ex illustratore della Disney, all’anagrafe Brian Donnely. Ecco quanto costano.

Chiara Ferragni per Astroboy e Pinocchio ha speso una vera fortuna. La quotazione del primo ‘pupazzo’, va dai 4270 euro per arrivare a sfiorare i 10mila euro. Il secondo è ancora più caro: parte da circa 8500 euro e arriva fino ai 13mila. La fashion blogger 33enne, però, per il suo uomo non bada a spese. In totale ne ha acquistati quattro e gli altri due costano altrettanto: un patrimonio riservato a pochi.

Oggetti esclusivi e per pochi, hanno un grande valore di mercato. KAWS, del resto, è uno degli artisti contemporanei più apprezzati della street e della pop art. Le sue sculture sono famosissime. E’ talmente ammirato che vanta collaborazioni con brand e personaggi del calibro di Nike e Pharrel Williams. Fedez lo adora e ha già alcune cose che portano la sua firma in casa. La sua collezione, ora grazie alla bionda, si allarga.

Festeggia il compleanno e si gode i suoi adorati ‘pupazzi’. “Ma una persona che compie 31 anni e si fa regalare queste cose dalla propria moglie…? Sono in piena crisi di mezza età”, ironizza il rapper. “Auguri amore!”, gli sottolinea Chiara, gioiosa insieme a lui.

Gossip