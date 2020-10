Domenica 18 ottobre dalle 11.20 su Canale 5, per Le Storie di Melaverde, Edoardo Raspelli fa un salto nel passato e torna a 5.300 anni fa per trasformarsi in OTZI, l’Uomo venuto dal ghiaccio, la famosissima mummia scoperta per caso nel 1991 da due turisti austriaci. Vedremo insieme come viveva, che cosa cacciava, di cosa si cibava, come si vestiva un uomo della Val Senales, all’incirca 3.500 anni prima di Cristo.