Alla Città della Scienza arrivano le Winx

Le Winx partono da Napoli per un viaggio alla scoperta delle stelle e dei misteri dell’universo. Dal 19 ottobre al 31 dicembre le fatine ideate dal gruppo italiano Rainbow saranno le protagoniste di un live show frutto di una partnership con Città della scienza e Rai Ragazzi, legata al tema dell’ottava stagione della celebre serie tv. “In questa nuova missione le Winx devono salvare le stelle – racconta il direttore del marketing di Rainbow, Lorena Vaccari – quindi quale partner migliore di Città della scienza per trasformare la tematica della serie tv in un progetto dedicato ai bambini”. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative per i 15 anni dalla nascita delle Winx, che entrano per la prima volta in un polo di divulgazione scientifica. Una delle fatine, Stella, accompagnerà i più piccoli in un viaggio magico alla scoperta del cosmo, sotto il cielo stellato della cupola del Planetario 3D più grande d’Italia, tra buchi neri, telle cadenti, comete, eclissi solari e costellazioni. I più piccoli potranno divertirsi a colorare le Winx o a sfoggiare un trucco fatato, ma ci saranno anche altri laboratori a tema e letture animate. “E’ un progetto che per noi ha un certo valore – spiega Riccardo Villari, presidente della fondazione Idis, che gestisce Città della scienza – perché è una partnership che ci consente di esplorare nuovi ambiti e finalizzata ad attrarre i giovani con un linguaggio che loro comprendono meglio”.