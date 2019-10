Elena Santarelli: “Ho sbagliato a mostrarmi così forte”

“Ho sbagliato a mostrarmi così forte”. Così Elena Santarelli torna a parlare della malattia del figlio, Giacomo, colpito da un tumore al cervello a soli 10 anni. E lo fa in un video su Instagram in cui si mostra in tutta la sua fragilità di mamma coraggiosa e tenace, ora che è sopravvissuta a una così drammatica esperienza.

“Questo video è per tutti quelli che mi hanno e che ci hanno sostenuto – dice – ora non mi nascondo più dietro le mie emozioni, questa sono io ed ho sbagliato per 2 anni a mostrarmi forte come una roccia, in realtà lo ero ma poi sono anche questa che vedete”.

Nel filmato Santarelli si commuove scartando il pacco che contiene la prima copia del suo libro “Una mamma lo sa” (Piemme Editori), in uscita il prossimo 20 ottobre. E’ un percorso autobiografico in cui racconta la strenuante battaglia che ha condotto accanto al figlio, ora guarito.

Ripercorrere nuovamente gli episodi più tragici della malattia non è stato stato facile: “L’ho scritto col cuore e con le lacrime”, spiega. Il ricavato andrà devoluto alla Heal Onlus, associazione per la ricerca sulla neuro-oncologia pediatrica di cui è testimonial.

Blitzquotidiano.it