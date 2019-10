Conto alla rovescia per RaiPlay

Il D-day sarà il 4 novembre. Allora la nuova versione di RaiPlay, la piattaforma in streaming della Rai, sarà battezzata ufficialmente e dovrà essere pronta, insieme con tutta l’infrastruttura messa in piedi in questi mesi, a sopportare il carico del nuovo show di Fiorello o meglio delle connessioni di chi vorrà vederlo. Perché per la prima volta l’emittente pubblica ha pensato a un contenuto da trasmettere appositamente in live streaming, un contenuto di peso che solo la prima settimana andrà in onda contemporaneamente anche su Rai 1. E per tenere fede al piano editoriale che ha come obiettivo quello di avere un’offerta adeguata alle attuali sfide del mercato, la Rai ha lavorato sulla nuova piattaforma streaming «rifatta completamente da zero», come ha spiegato Stefano Ciccotti, chief technology officer dell’azienda.

Finora RaiPlay era più che altro un servizio di catch up tv, che consentiva di rivedere i programmi della settimana delle reti Rai. Nel tempo è arrivato l’on demand, sono stati recuperati e digitalizzati i preziosi contenuti d’archivio delle Teche, ma in quanto a funzionalità era rimasto indietro rispetto alle offerte di chi ha fatto scuola in quest’ambito: Netflix, prima di tutto, ma anche Amazon Prime e Sky per la parte legata all’online. Comunque finora i numeri ci sono stati: 12,4 milioni di utenti registrati e oltre 3 milioni di utenti attivi al mese, 488 milioni di video visti da gennaio a settembre (+75%). Con la nuova versione, che in realtà sarà disponibile già dal 30 ottobre, RaiPlay diventa «un ott puro con un’offerta autonoma», ha detto Elena Capparelli, a capo dell’area digital della Rai, «ci saranno anche i contenuti andati sulla tv lineare e i canali live con il restart, ma soprattutto andremo a intercettare il bisogno di fruizione di contenuti che si è sviluppato con Netflix e successivamente con Amazon».

La nuova versione di RaiPlay è stata sviluppata, anche graficamente, dopo test sugli utenti condotti insieme con il Politecnico di Milano. Il modello di home page è simile a quello di Netflix, con la library per locandine divise in sezioni in cui trovano posto anche le raccomandazioni sulla base di ciò che si è già visto. Questo è di fatto lo standard adottato ormai dai servizi ott, «ma noi avremo la particolarità degli eventi live e il nostro sarà un algoritmo di raccomandazione da servizio pubblico», ha chiarito Capparelli. «Non rincorriamo Netflix, è comunque un’operazione della prima azienda culturale del paese con cui vogliamo intercettare anche fasce di pubblico che hanno bisogno di essere alfabetizzate dal punto di vista digitale, per questo ci sarà anche una comunicazione a supporto dell’utenza che non ha mai utilizzato un ott».

Perché un’operazione come quella di Fiorello non si trasformi in un boomerang come accaduto con le prime partite trasmesse da Dazn, la Rai ha lavorato alla propria infrastruttura di rete quadruplicando la banda in uscita e concluso un contratto con Akamai, il maggiore fornitore di cdn (content delivery network) del settore, la piattaforma che facilita la distribuzione dei contenuti multimediali in rete. «Al contrario degli altri ott, che più o meno sanno quanti utenti faranno accesso e dove, per noi è diverso, perché potenzialmente ci rivolgiamo a tutti. E se la rotellina gira (quella che indica il caricamento dei video) è un problema della Rai, non degli operatori», ha chiarito Ciccotti. In prospettiva c’è anche la volontà di realizzare una cdn interna.

Altro tema che si sta affrontando è quello di farsi trovare: RaiPlay sarà su tutti dispositivi (esperienza armonizzata e possibilità di passare dall’uno all’altro riprendendo al punto in cui si era sospeso) con un’attenzione particolare per le Smart tv, dove attualmente l’utilizzo è al 10% ma in crescita del 93% sul 2018, rispetto al 36% dei pc (+12%), al 33% degli smartphone (+108%) e al 17% (+37%) dei tablet. Per questo la Rai sta stringendo accordi con i produttori in modo tale da avere le proprie app in primo piano. Il lavoro è rivolto anche ad ottenere un tasto dedicato sul telecomando, che alcuni operatori già hanno sui prodotti di qualche marchio, un modo per facilitare ulteriormente l’accesso a RaiPlay.

Andrea Secchi, ItaliaOggi