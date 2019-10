Daniela Martani: “Proposte oscene per lavorare in tv? Magari, tornassi indietro la darei”

Ex concorrente del Grande Fratello, oggi in prima linea come esponente del veganismo, Daniela Martani ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera televisiva e confessato di non aver mai ricevuto – purtroppo – delle proposte oscene.

Intervistata durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, la Martani ha spiegato: “Se ho mai avuto qualche proposta oscena per lavorare in tv? No, magari me l’avessero fatta. Purtroppo no, sennò stavo da un’altra parte”. Daniela, infatti, ha aggiunto che, se potesse tornare indietro, lascerebbe da parte ogni principio per “darla alla grandissima”. “Io ho sempre voluto lavorare in televisione sin da quando ero piccola – ha detto lei – . Non ho mai avuto un ruolo importante. Se tornassi indietro, l’avrei data proprio alla grandissima. Figurati. Fare la brava ragazza, quella con i principi, non ci guadagni assolutamente niente”.

“Alla fine bisogna sfruttare tutto quello che uno ha – ha continuato a sostenere lei che è certa di essere stata ostacolata nel mondo dello spettacolo perché vegana – .Il fatto di essere vegana sicuramente in Italia ti limita moltissimo. Ci sono alcuni artisti italiani molto famosi che non dicono di essere vegetariani o vegani. Jovanotti è vegetariano e non lo sa nessuno, Giorgia uguale. Invece all’estero se sei artista e vegano, sei un grandissimo figo, sei molto più seguito”. Contraria a coloro che conducono uno stile di vita diverso dal suo, quindi, Daniela Martani ha aggiunto: “Se diventassi Presidente del Consiglio proibirei di mangiare la carne, abolirei la caccia e metterei a dieta obbligatoria gli obesi”.

Luana Rosato, Ilgiornale.it