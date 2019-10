Rai2, stasera torna “Maledetti amici miei”

Il terzo appuntamento con ‘Maledetti Amici Miei”, il programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi, andrà in onda stasera alle 21.20 su Rai2.

Lo show – prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi – mette in scena in ogni puntata racconti e confessioni raccolti in tanti anni di amicizia che lega i 4 protagonisti. Accanto a loro, come sempre, la maestra d’ansia Margherita Buy e Max Tortora.

Ospiti questa settimana Leonardo Pieraccioni e un incontenibile Massimo Ceccherini disposti a stare al gioco e a improvvisare insieme ai ‘maledetti amici’. Come già fatto da Fiorello nella scorsa puntata, arriveranno anche da parte di Carlo Conti i consigli su come essere “pop”, con una sua divertente incursione nel programma.

Il maestro Paolo Conte regalerà un altro dei suoi grandi successi come sigla di apertura del programma. Il finale sarà affidato invece a Valeria Solarino, che sulle note della sigla di chiusura ‘Maledetti Amici Miei’ di Giuliano Sangiorgi, leggerà il testo inedito sull’amicizia scritto per l’occasione dall’autrice Dacia Maraini.

Sempre on stage la resident band d’eccezione formata da: Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).