Battiato, domani ci sarà il suo ritorno discografico

Ve l’avevamo già accennato, ma ci piace rammentarlo. Si tratta di un evento musicale importante. Esce domani l’ultima opera – di Franco Battiato, l’annunciato “Torneremo ancora”, su Cd e doppio Lp. Il tamburellante annuncio di questi giorni ha voluto quasi smentire le notizie catastrofiche sullo stato di salute del maestro siciliano. Resta il fatto che i motivi di salute hanno costretto da un paio d’anni l’artista a ritirarsi dalle scene, ma – assicurano i suoi collaboratori – non gli hanno impedito di partecipare alla lavorazione dell’album e dell’inedito – scritto e composto da Battiato con Juri Camisasca – che dà il titolo all’intero progetto. All’interno, anche 14 tra i brani più rappresentativi della sua opera, registrati durante le prove di alcuni concerti nel 2017 con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, diretta dal Maestro Carlo Guaitoli. “Nelle versioni con la Royal Philharmonic Concert Orchestra ho trovato nel suono, nel colore quasi metafisico che si è generato, ulteriori stimoli per scavare più in profondità”, dice Battiato. “Da anni ho lavorato sulla conoscenza del mistero insondabile del passaggio – continua, commentando l’inedito – da La porta dello spavento supremo a Le nostre anime sino al documentario Attraversando il bardo. Torneremo ancora ne è una ulteriore testimonianza”. “Aver visto Franco stesso commuoversi durante l’ascolto finale dell’intero disco è stata la conferma che un lavoro importante era stato fatto, dando vita a un documento che rende onore alla sua straordinaria carriera”, testimonia il Guaitoli.